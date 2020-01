Le Bénin dispose désormais d’un code des investissements. Les députés ont procédé au vote de cette loi hier mercredi 29 janvier , au cours d’une séance plénière à l’Assemblée nationale. Ce nouveau texte va permettre d’encourager la création et le développement des activités orientées vers la transformation de matières premières locales, favoriser et promouvoir les investissements productifs, l’investissement vert et socialement responsable.

Il favorisera également la création d’emplois durables et décents et incitera la production de biens compétitifs pour un marché intérieur et l’exportation. La bonne gouvernance, la recherche, la technologie, l’innovation seront aussi promus grâce à cette loi. Le code est applicable aux investissements réalisés au Bénin par une entreprise ou société. Avec ce nouveau texte, le gouvernement pourra adapter le régime des investissements privés aux nouvelles données de l’économie notamment les perspectives de croissance.

Les ministres Modeste Kérékou et Samou Adambi étaient présents

C’est en tout cas, ce que laisse croire le rapport de la commission du plan, de l’équipement et de la production du parlement. Signalons que la loi a été votée en présence du ministre de l’eau et des mines Samou Adambi et de son collègue des petites et moyennes entreprises Modeste Kérékou. C’est la première vice-présidente de l’Assemblée nationale Mariama Chabi Talata Yérima Zimè qui a présidé la séance plénière.