La mission des membres du Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) s’achève en mars 2020. Une fin de mandat qui arrivera à quelques mois seulement des élections communales du 17 mai prochain. En attendant de quitter leur poste, les membres du Cos-Lépi s’attèlent à finir les travaux qui restent à faire. C’est du moins, ce qu’a déclaré le président de cet organe au journal L’Evènement Précis lors d’un entretien.

« Nous sommes en train de recueillir les dernières requêtes des citoyens en matière de transfert, de collecte des données biométriques des nouveaux majeurs. Ensuite on fera le traitement des données recueillies, le dédoublonnage, l’impression de la liste, la remise de la liste, l’établissement et la distribution des cartes d’électeurs pour les nouveaux majeurs et ceux qui ont perdu leurs cartes et ont demandé le duplicata » a fait savoir l’He Jérémie Adomahou.

L’apurement et l’actualisation du fichier électoral se fera avec la prise en compte des lois portant unités administratives en République du Bénin et celle portant Cartographie des centres de vote, ajoute-t-il. En ce qui concerne les difficultés rencontrées par l’organe, le président pointe du doigt en premier, le retard dans la mise en place du budget et le vote d’un nouveau code électoral qui a selon ses explications, revu les dispositions de la transmission de la liste électorale actualisée.

« L’actualisation se fait en toute transparence »

L’He Adomahoun a par ailleurs rassuré les béninois qui s’inquiètent du fait que le Cos-Lépi soit composé de députés membres de l’UP et du BR , deux partis de la mouvance présidentielle. Pour le parlementaire, le processus prend en compte les chefs d’arrondissements, les maires, les chefs villages, les chefs quartiers et les acteurs de la société civile aussi.

Donc ce n’est pas uniquement l’affaire de l’UP et du BR fait-il savoir, ajoutant que « l’actualisation se fait en toute transparence ». L’autre sujet abordé par M Adomahou, c’est le coût du Cos-Lépi 2019-2020. Tout en se gardant d’avancer des chiffres, le parlementaire assure que ce « Cos 2019-2020 sera le Cos le moins cher de tous les anciens Cos ».