Une révélation surprenante. En effet, c’est via les réseaux sociaux que Justin Bieber a révélé à ses fans qu’il souffrait de la maladie de Lyme, une maladie grave, généralement transmise par les tiques. Mais ce n’est pas tout puisqu’en plus de cela, l’artiste canadien serait également atteint par une mononucléose chronique.

La période ne prêtait pas à ce genre de révélation. Pour la première fois depuis quatre ans, Justin Bieber dévoilait son premier titre. Malgré quelques collaborations ici et là, l’artiste n’a pas travaillé pour lui-même depuis quelques temps déjà et est donc revenu aux affaires courantes avec son nouveau clip, Yummy, clip qui a déjà dépassé les 30 millions de vues sur YouTube, preuve du succès toujours aussi important de l’artiste. Mais plus que ce titre, qui annonce un nouvel album, Justin Bieber a confirmé qu’un documentaire sur sa vie et sa carrière allait bientôt voir le jour. Attendu pour le 27 janvier prochain, Justin Bieber : Seasons sera mis en ligne sur YouTube et devrait permettre d’en apprendre plus la star.

Justin Bieber, touché par la maladie de Lyme

Sur les réseaux sociaux, l’artiste a donc célébré ses nouvelles avant d’engager la conversation sur son état de santé. Frappé par une terrible dépression survenue en 2019, Bieber continue, affirmant que le diagnostic lié à sa maladie de Lyme, qui aura mis énormément de temps à tomber, l’a plongé dans le désarroi le plus total. Ne sachant comment faire, lui qui était malade, mais qui ne pouvait pas se soigner, il s’est alors retrouvé seul face à lui-même. Heureusement, les médecins ont réussi à avancer sur son cas et, très vite, une série de traitements lui a été proposée.

L’artiste, en porte-voix des malades ?

Aujourd’hui, il lui est impossible d’expliquer comment il a pu contracter cette maladie de Lyme, même s’il apparaît clair qu’une tique puisse en être le responsable. Une maladie relativement dangereuse puisque dans le cas où elle ne sera pas traitée, celle-ci peut s’attaquer directement aux articulations, au cœur et même au système nerveux. Une situation qu’évitera Bieber, qui en plus de se soigner, se permet de discuter librement et ouvertement de cette maladie. Un véritable porte-voix pour les 300.000 Américains touchés.