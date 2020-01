L’espace et ses mystères ne cessent de fasciner astronomes et scientifiques. Après qu’une nouvelle planète habitable, TOI 700d ait été récemment découverte dans la zone dite accessible, voilà que les scientifiques se penchent désormais sur Mars. Selon une équipe d’experts, venus de France et des États-Unis, Mars disposerait ainsi d’un véritable continent enfoui.

C’est dans la revue Sciences et avenir que ces planétologues s’expliquent. Dans les faits, les scientifiques affirment avoir eu pour objectif de percer quelques-uns des secrets de Mars. Soucieux de comprendre comment celle-ci s’est formée, les scientifiques ont finalement découvert une sorte de couche enfouie, située au niveau de l’hémisphère sud de la planète rouge. Gigantesque, ce continent serait au moins aussi imposant que l’Europe, si ce n’est plus.

Mars, une planète aux multiples secrets

Une étude approfondie de la croûte martienne, qui ne cesse d’intriguer les scientifiques, a permis cette avancée. Une information confirmée par Sylvain Bouley, enseignant-chercheur ayant participé à cette étude. Ainsi, lui et son équipe ont tenté un retour en arrière, afin de comprendre et s’imaginer ce à quoi ressemblait la planète Rouge il y a 4.2 milliards d’années, soit bien avant que celle-ci ne dispose des caractéristiques que nous connaissons aujourd’hui. Résultat, en étudiant diverses composantes, il s’est avéré qu’un vaste continent d’une dizaine de kilomètres d’épaisseur se trouve caché.

Une voisine relativement similaire ?

La terre qui le compose serait relativement riche en potassium ainsi qu’en thorium. Une véritable avancée scientifique, qui prouve que la Terre n’est pas la seule planète de notre système solaire à être composée de continents tels que nous en avons la définition. En outre, cela vient également remettre en cause les connaissances historiques et géologiques de la planète Mars et pourrait laisser entendre que les deux planètes, bien qu’éloignées, ont probablement connu un passé, pourquoi pas, quasi-similaire.