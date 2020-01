Le dossier Megxit continue de défrayer la chronique. En effet, la presse britannique ne tari plus d’articles depuis que le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont manifesté leur intention de vivre loin de la famille royale, pour entamer une nouvelle vie au Canada. C’est dans cette tourmente médiatique que la demi-sœur de la duchesse, Samantha Markle-Grant a révélé ce qui semble être les raisons de cet éloignement de Buckingham Palace. Au cours d’une émission sur une chaîne de télévision britannique, la femme âgée de 55 ans a fait savoir que cette décision du couple princier émane surtout de la volonté de la mère d’Archie.

Elle n’était pas heureuse

« Je pense que c’est sa décision. Elle n’était pas heureuse de voir ces critiques la visant » a-t-elle laissé entendre. Pour la demi-sœur de la duchesse de Sussex, une chose est sûre. Meghan Markle a aimé marcher sur le tapis rouge de la famille royale britannique. Au début, cela lui convenait bien, surtout au moment où le prince Harry et elle « étaient les Fab Four. On la voyait les cheveux dans le vent, souriante, saluant et empruntant un faix accent britannique ». Samantha Markle-Grant a estimé qu’à partir du moment où le public a commencé par mener des critiques sur ses dépenses et « quand le protocole a été brisé, le ton a changé ».

Les deux femmes ne sont souvent pas en contact

Selon elle, Meghan Markle « cache bien son jeu ». Au cours de l’émission, Samantha Markle-Grant a demandé de ne pas se laisser avoir par ce que sa sœur « laisse voir dans les médias. Elle est une toute autre personne ». Notons que les relations entre Samantha Markle-Grant et sa sœur ne sont pas les plus tendres. Les deux femmes ne sont souvent pas en contact. Depuis leur mariage, la femme de 55 ans n’a pas cessé d’attaquer le couple royal.