Michelle Obama, l’ancienne première dame des Etats-Unis n’a jamais été aussi populaire, la compagne de Barack Obama fait l’unanimité partout où elle passe surtout depuis la sortie de son livre best-seller, Becoming. On peut dire sans se tromper que Michelle Obama est désormais plus célèbre que Barack Obama, le 44e président des Etats-Unis. Michelle possède un charme naturel, une aura, un charisme, un leadership qui ne laisse personne indifférent.

Sur les réseaux sociaux, Michelle Obama est également l’une des personnalités les plus suivies. Pour cette année 2020, l’ex first lady a pris la décision de motiver ses fans à la pratique du sport. Pour joindre l’utile à l’agréable, Michelle a publié une playlist très rap pour encourager les internautes à faire du sport.

En avant pour le sport

Il faut dire que la mère de Malia et Sasha Obama est une grande adepte du rap, sur sa page Instagram, elle a livré sa playlist: “C’est à cette époque où les objectifs et les résolutions du Nouvel An sont un peu plus difficiles à atteindre. Pour vous inspirer, je veux partager ma playlist #Workout 2020 avec vous tous.” dans cette playlist, on retrouve des superstars du rap US telles que: Cardi B, Lizzo, Kanye West, JAY-Z, Big Sean, Nipsey Hussle, Chance The Rapper, Migos ou encore Meek Mill. On peut dire qu’avec cette liste, on retrouve tout une variété de sonorités qui donne l’envie de bouger, l’ancienne première dame a tout prévu, de la pratique de l’exercice physique à la récupération, Michelle Obama a fait une liste qui va rendre agréable, la pratique du sport.