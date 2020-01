Le Sénégal a annoncé officiellement sa candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations. Le ministre des Sports, Matar Ba, les présidents de Fédérations sportives et le CNOSS (Comité National Olympique Sportif Sénégalais) ont évoqué la question lors d’une réunion de préparation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse prévus en 2022.

Perspective 2027 pour le Sénégal

Le Sénégal qui accueille les Jeux Olympiques de la Jeunesse compte présenter sa candidature pour la CAN 2027. Un projet qui semble ambitieux compte tenu du manque d’infrastructures sportives pour accueillir un tel tournoi. Pour rappel le stade de Lat Dior à Thies qui accueille récemment les tournoi sportifs internationaux a connu quelques difficultés pour être homologué. Ce stade est devenu le dernier recours des sportifs avec la fermeture temporaire des deux stades principaux du pays localisés à Dakar.

Au Sénégal: le casse-tête de stades aux normes

Les autorités ont cependant lancé le projet de rénovation du principal stade du pays, Léopold Sédar Senghor, qui a une capacité d’accueil de 60 000 places. Un stade Olympique à Diamniadio, une infrastructure d’une capacité de 50 000 places, est également annoncé pour le 20 février prochain.

Le Sénégal avait organisé la Coupe d’Afrique en 1992 et compte ainsi avec cette candidature accueillir cette compétition continentale pour la deuxième fois. Les prochaines CAN en 2021, 2023 et 2025 seront respectivement organisées par le Cameroun, la Côte d’Ivoire et la Guinée–Conakry.