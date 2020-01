Ce mardi, au Sénat américain se poursuivaient les débats qui devaient in fine décider du sort et de la carrière du président américain, Donald Trump. Au cours des joutes oratoires, un représentant démocrate, élu de Brooklyn dans la ville de New York, Hakeem Jeffries ; faisait dans une repartie aux avocats du locataire de la Maison-Blanche, une remarquable référence à l’un des artistes rappeurs afro américain les plus célèbres de son temps, mort assassiné en 1997, Notorious B.I.G.

« Si vous ne saviez pas, maintenant vous savez »

Ce mardi-là, à l’ouverture du procès en destitution du président Trump, le représentant Jeffries faisait partie du comité de personnalité en provenance du Congrès chargés de faire office de procureurs et de présenter les faits. Ce fut donc en réponse à une question d’un des avocats de la défense du président, Jay Sekulow, que le représentant de Brooklyn avait eu l’inspiration de lui répondre par une référence au célèbre rappeur Notorious B.I.G disparu il y a 22 ans et qui était lui aussi originaire de la ville d’élection de Jeffries, Brooklyn.

Alors que depuis des mois, l’affaire désormais célèbre de l’UkraineGate, avait pris suffisamment de proportion pour mettre en difficultés le président Trump ; Me Sekulow, l’un de ses avocats avait, en ouverture, de séance demandé, « Pourquoi sommes-nous ici? ». Et le Rep. Hakeem Jeffries de lui répondre « nous sommes ici, monsieur, pour suivre les faits, suivre la loi, être guidés par la constitution et présenter la vérité au peuple américain. Voilà pourquoi nous sommes ici » ajoutant en fin de diatribe, « Si vous ne saviez pas, maintenant vous savez ». Cette dernière phrase ayant été directement emprunté au tube ‘’Juicy’’ de Notorious B.I.G, sortie en 1994 avec l’album Ready to Die.

Un remarquable tribut du représentant démocrate à celui qui il y a quelques jours seulement faisait son entrée au Rock and Roll Hall of Fame, le panthéon des artistes de Rock, de Pop de rap et R&B, ayant le plus marqué leur temps. Des reconnaissances que l’artiste lui-même semblait avoir prophétisé, toujours dans son tube ‘’Juicy’’ tube d’Or en novembre 1994 ; « Vous n’avez jamais pensé que le hip-hop irait aussi loin. Maintenant je suis sous les projecteurs parce que je rime avec puissance,(…) je fais tout exploser ».