Oprah Winfrey s’est défendue des différentes rumeurs qui circulent depuis quelques jours suite à l’annonce relative au retrait de Meghan et Harry de leurs fonctions de membres de la famille royale de premier plan. La femme média, à la faveur d’un entretien qu’elle a accordé à un média international a estimé que le couple britannique n’avait pas véritablement besoin d’elle pour prendre des décisions concernant leur vie.

Elle les aurait conseillé selon Page Six

Elle n’a pas caché sa proximité avec Meghan et Harry. Elle a notamment martelé que les jeunes parents peuvent compter sur son soutien malgré toutes les décisions qu’ils peuvent prendre dans leur vie de couple. Ces propos de celle qui est surnommée la reine des médias sont intervenus suite à la publication faite par Page Six.

Ce média indexait officiellement la femme des médias comme étant l’une des principales personnes ayant conseillé les parents d’Archie à faire leur nouveau choix de vie. Elle leur aurait conseillé de venir s’installer aux Etats-Unis et de faire leur couple une marque.

Une marque à l’image de Beckham, Beyoncé…

Cette proposition rejoint l’option qui avait déjà été faite par plusieurs stars comme Beckham ou de Beyoncé et Jay-Z. La décision n’a pas manqué d’avoir d’impact sur la monarque qui aurait été véritablement affectée selon les différentes informations relayées par les médias.

Les rédactions britanniques qui ont traité sous tous les angles possibles cette information rapportent que la Reine aurait donné comme instruction ferme de trouver au plus tôt une solution à cette situation.

Fin des critiques médiatiques?

L’actrice américaine qui est devenue membre de la famille royale britannique après son mariage avec le prince Harry avait fait objet de violentes critiques dans la presse pendant plusieurs semaines.

Son caractère très détaché du protocole royal avait plusieurs été au centre des attaques médiatiques. En plus de tout ceci, les nombreux scandales orchestrés par certains membres de sa famille n’ont pas échappé à la presse de sa patrie d’adoption. Pendant plusieurs semaines, un conflit entre Meghan et Harry et le couple de prince William avait été agité dans la presse.