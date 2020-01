Mercredi dernier, le duc et la duchesse du Sussex, Harry et Meghan, annonçait au grand dam de la Couronne britannique, leur volonté de se tenir dorénavant en retrait des affaires royales. Ce Vendredi, le président américain Donald Trump s’invitant dans les affaires de la monarchie britannique, exprimait sa sympathie pour la reine Elizabeth II et compatissait au coup dur qui frappait l’establishment britannique.

Une situation que Trump trouve « triste »

S’exprimant sur une chaîne de télévision américaine, le président a exprimé sa déception à l’annonce de la retraite du duc et de la duchesse de Sussex. Pour Trump, le fait pour le célèbre jeune couple princier de vouloir se départir des “choses” royales était d’une grande “tristesse“. « Je pense que c’est triste. Je le pense. Je pense que c’est triste » déclarait en l’occurrence le président américain. Mais sa compassion loin d’aller au jeune couple, qui avait exprimé avoir été dans l’obligation de se mettre en retrait de la vie monarchique à cause de trop grande pression médiatique; allait plutôt à la Reine.

Pour Donald Trump, la Reine Elisabeth II, incarnait presque la « perfection monarchique» puisque selon lui, elle n’aurait faite aucune erreur ; « Elle a eu règne irréprochable » s’était-il exprimé. La Reine, pour qui le président disait avoir « tellement de respect » ne méritait donc pas que son “petit-fils”, l’époux de Meghan, lui fassent un tel affront ; « Je ne pense pas que cela devrait lui arriver » avait ajouté Donald Trump.

Des propos qui n’étaient certes pas tendre avec sa compatriote, Meghan Markle, la duchesse du Sussex ; mais qui entraient en droite lignes des relations que les deux personnalités entretenaient. En 2016, l’actrice américaine aurait déclaré être disposée à « déménager au Canada » si le candidat Trump remportait les élections. En juin 2018, quelques semaines seulement après le mariage de l’actrice avec le prince britannique ; ces paroles avaient été rapportées à Trump, qui l’avait d’abord taxée de « méchante » avant de lui pardonner et de la trouver « gentille ».