La commune de Savè a été le théâtre de violents affrontements entre populations et forces de défense et de sécurité en ce mois de janvier 2020. Il y a eu au moins deux morts du côté des civils. Cette situation a conduit à la mise en place d’une délégation de 8 natifs de la commune.

L’objectif de ces personnalités est de jouer la médiation pour un retour à la paix dans cette collectivité territoriale du centre Bénin. Elles ont déjà rencontré la semaine dernière 5 ministres du gouvernement notamment la ministre de l’enseignement supérieure, son homologue de la justice et le ministre de la défense nationale.

Hier lundi 27 janvier, elles étaient dans les murs du Conseil Economique et Social. Après cette phase d’échanges avec les ministres et le Ces, le comité compte se rendre à Savè en fin de semaine, selon les informations rapportées par Frissons radio. Leur mission : échanger avec les populations.

« Nous allons maintenant nous porter sur le terrain pour discuter avec les populations et faire en sorte que la paix soit restaurée dans la région. La paix il faut la renforcer. On ira à Savè, à Kilibo » a déclaré à la même station de radio Jean Pierre Edon, porte-parole du comité. Il ensuite fait le point des échanges entre ses pairs et les différents ministres.

Ils plaident pour la libération de l’homme dont l’arrestation a enflammé Savè

« Nous avons présenté des doléances aux ministres en trois points. La levée de l’état de siège. Ils ont examiné la situation et ils ont pris des dispositions pour alléger cet état de siège. Nous avons aussi demandé l’arrêt des arrestations parce que c’est tout ça qui a créé la situation actuelle. Au moins un moratoire, le temps que nous soyons sur le terrain et expliquer les choses aux parents et avoir d’eux leur contribution pour la restauration de la paix » a-t-il déclaré. La dernière chose demandée, c’est la libération du détenu dont l’arrestation a entraîné le soulèvement populaire.