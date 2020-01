Le président Trump ordonnait jeudi, une frappe de drones sur Téhéran qui « éliminait » le général-major Qassim Suleimani. Une frappe décidée sans l’aval du Congrès, mais lui ayant été « notifiée » dans les délais requis par la loi américaine sur les pouvoirs de guerre (War Powers Resolution). Mais selon la déclaration de la président de la Chambre, Nancy Pelosi, ce samedi, cette notification « soulèverait bien plus de questions qu’elle en éclaircissait ».

Une attitude un peu trop va-t’en guerre selon le Congrès

La Maison-Blanche avait envoyé samedi, après coup au Congrès sa notification officielle. La notification, serait néanmoins arrivée « signée » dans les 48 heures suivant l’introduction des forces américaines dans un conflit armé ou une situation pouvant conduire à la guerre, comme le recommandait la War Powers Resolution. Mais pour Nancy Pelosi, la notification aurait été dépourvue de son essence en ce sens qu’elle ne répondrait à aucunes « des questions sérieuses et urgentes sur le calendrier, la manière et la justification de la décision de l’administration de déclencher des hostilités contre l’Iran ». Et tendrait, toujours selon la président démocrate du Congrès, à suggérer que « le Congrès et le peuple américain sont laissés dans l’ignorance de notre sécurité nationale ».

Le fait est que biens des voix, essentiellement démocrates, s’étaient élevées aux USA pour dire que la frappe de l’administration Trump sur Téhéran, avait été dans le cas d‘espèce et en considérations des tensions déjà existantes entre les deux états, « non pertinente et illégale ». Ces mêmes voix auraient appelé les représentants à munir les USA, à partir de la War Powers Resolution, de textes pouvant circonscrire à l’avenir les « velléités belliqueuses du président Trump ».

Des voix qui semblerait-il auraient été entendues puisque, ce samedi, la président Pelosi, annonçait que La Chambre des représentants présenterait et voterait courant cette semaine, une résolution sur War Powers Resolution, pour limiter les actions militaires du président Donald Trump contre l’Iran. Des textes qui seraient sensés, stipulait Pelosi, réaffirmer «les responsabilités de longue date du Congrès en matière de contrôle et de supervision » et exigeraient que sans l’autorisation expresse du Congrès « les hostilités militaires de l’Administration à l’encontre de l’Iran » devraient «cesser dans les 30 jours». Des résolutions qui auraient fort peu de chance de passer le Sénat.