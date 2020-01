Le célèbre animateur-présentateur et producteur, Thierry Ardisson; de la non moins célèbre émission de télé-divertissement, ‘’Salut les terriens!‘’ devenue ”Les terriens du samedi!” à partir de 2018 ; déposait en août dernier, une plainte contre sa chaîne hôte, C8. Une plainte près le Tribunal de Commerce de Paris, pour avoir « abusivement rompu » le contrat commercial qui les liait depuis près de 13 années. Ce mercredi, le tribunal rendait un verdict favorable au présentateur.

Un épilogue à ‘’Salut les terriens !’’

Ce mercredi donc, le verdict du tribunal de commerce de Paris, mettait fin à plusieurs mois de palabres entre Thierry Ardisson et les responsables de C8. Une fin un peu houleuse pour une émission qui treize années durant avait animé les week-ends de millions de français en France et de par le monde. Mais, le producteur-présentateur et la chaîne française n’avait pu trouver un consensus financier pour permettre à l’émission de terminer sa saison ; C8 voulant à des cause d’ « impératifs » de marché, baisser de 50 % le coût de revient de l’émission.

En mai 2019, ‘’ Salut les terriens ! ’’ n’était plus diffusé et pour Thierry Ardisson c’était une « rupture brutale de dépendance économique ». « Brutale » parce que la chaîne n’aurait pas respecté les délais de préavis requis en de telles circonstances, quatre mois, au lieu du mois et demi en l’occurrence ; et « dépendance économique », parce que selon le présentateur, durant treize années, il avait dû régler ses activités professionnels et économiques autour de la production de l’émission. Pour Thierry Ardisson donc, des dédommagements s’imposaient pour le préjudice financier, moral et professionnel subi ; il aurait réclamé 6.8 millions d’euros à C8.

Mais ce mercredi, le Tribunal de Paris, jugeait qu’en fait de préjudice financier, 811 500 euros, devraient suffire à compenser le dommage subi par la « brutalité » de la rupture de contrat. Et qu’en fait de préjudice moral et professionnel, il n’y en avait aucun ; puisque , l’opportunité avait été offerte par la chaîne au producteur de poursuivre la diffusion de l’émission, même si à certaines conditions. Et que le présentateur aurait lui-même été contre son intérêt en refusant ces conditions.