Pour la première fois dans l’histoire, un navire porte avion de la classe Gerald Ford, portera le nom d’un marin afro-américain, Doris Miller qui s’était révélé lors de la bataille de Pearl Harbour au cours de l’année 1941. Champion de boxe poids lourd du cuirassé West-Virginia, Doris Miller comme le révèle sa photo officielle est un homme physiquement costaud. Cependant, ce choix qui vient d’être porté sur lui, ne relève pas de ses performances de combattant ni de sa forme physique.

Surnommé Dorie par ses compagnons, le marin américain est un brave personnage, et ses prouesses réalisées au cours l’attaque de Pearl Harbour expliquent ce choix historique des autorités de la marine, porté sur sa personne. C’est ce lundi 20 janvier 2020 que le secrétaire à la marine, Thomas Modly a fait l’annonce. « En sélectionnant ce nom, nous honorons les contributions de tous ceux qui se sont enrôlés, hier comme aujourd’hui, hommes et femmes, de toutes races, religions, et profils » a affirmé Modly à l’occasion de la journée Martin Luther King.

Ce que subissaient anciennement les soldats afro-américain

Pour rappel, depuis les années 40 les soldats afro-américains ne bénéficiaient pas des mêmes droits que leurs compagnons d’armes, les blancs de même rang. Par ailleurs, en 1917, le premier pilote de chasse noir dans l’histoire militaire américaine, Eugene Bullard, s’était engagé du côté de l’hexagone aux côtés du groupe sous-marin Lafayette et avait mené des batailles inoubliables. Malheureusement, il ne jouissait pas de l’honneur qui devrait être réservé à un soldat de son de rang, comparé aux blancs. Ce n’est qu’en 1994 grâce aux offices d’un chef d’état-major noir, Colin Powell, qu’on le reconnaîtra officiellement et ceci après sa mort