Le parti Restaurer l’Espoir (R.E) tient ce dimanche 16 janvier à son siège à Mênontin (Cotonou), son premier conseil national ordinaire de l’année pour faire le bilan de la résistance, recentrer l’objet de la lutte et réorienter leur stratégie pour le combat futur. Prévu pour se tenir au mois d’octobre 2019, le Conseil national ordinaire du parti Restauré l’Espoir se tient ce jour.

Le président du parti Candide Azannaï a expliqué que ce report du conseil est dû aux évènements qui ont jalonné l’année écoulé. Justin Ekpélikpézé, président du comité d’organisation de ce Conseil national ordinaire et élu municipal de Cotonou a relevé que l’année 2020 s’ouvre avec des défis majeurs pour le parti. C’est pourquoi, «notre profession de foi n’a pas changé» et «la défense de l’intérêt général non plus». Pour lui, «le recul grave de la démocratie, de l’Etat de droit et la violation récurrente des libertés ont plongé notre pays dans l’abîme des nations d’une époque révolue».

C’est dans ce contexte que ce conseil national ordinaire s’organise autour du thème «Pour la liberté, la démocratie et l’Etat de droit», afin que leur combat puisse aboutir à la restauration des acquis de la conférence nationale de février 1990. Les participants à ce conseil vont se pencher sur la nécessité d’une meilleure organisation de la résistance nationale, la vulgarisation plus soutenue du discours du parti en vue d’une sensibilisation plus accrue des larges masses populaires contre les dérives dictatoriales en cours au Bénin et la poursuite des tâches de développement et de promotion du parti pour une redéfinition du programme de formation à la citoyenneté, au militantisme de l’intérêt général.

Candide Azannaï a rappelé que le Conseil national est l’organe suprême du parti entre deux congrès. C’est donc important pour le parti. Et il se tient dans un contexte spécial. C’est pourquoi le thème porte presque exclusivement «sur les principes et valeurs qui sont chers au parti au nombre desquels, la liberté, la démocratie et l’Etat de droit». Pour lui, le contexte aujourd’hui est marqué par «une décapitation de la démocratie, un bafouement de l’Etat de droit, un élan de suppression des libertés politiques, des libertés fondamentales». Et quand on a à faire avec un régime de ce genre, Candide Azannaï a indiqué aux partisans de la résistance qu’il ne faut pas aller dans la violence.

Cela dit, il a invité les délégués venus des 12 départements à réfléchir sur comment faire pour réhabiliter l’image du Bénin ternie, sur comment faire pour la réconciliation, la cohésion sociale et la paix. Selon lui, «le Bénin est en plein naufrage» et les participants à ce conseil national doivent se comporter comme des pompiers. Il a exhorté les délégués à un exercice de décryptage du comportement de chaque membre de la résistance afin de définir la conduite à tenir pour la suite. Il a rassuré les militants que le parti Restauré l’espoir a joué pleinement sa partition dans la résistance. Ce qui n’est pas le cas de tout le monde.