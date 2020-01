Après plusieurs rencontres, le calumet de la paix a été fumé au sein de la famille des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) dans la nuit de ce jeudi 9 janvier au domicile du président d’honneur, Boni Yayi à Cadjëhoun. Les frères ennemis se sont réconciliés. Ils sont parvenus à dépasser leurs différents pour légitimer les FCBE aile Paul Hounkpè. Après les avoir reçus séparément le 31 décembre 2019 et les 1er, 8 et 9 janvier 2020, l’ancien président de la République Boni Yayi a réuni hier jeudi les responsables des deux ailes du parti FCBE en conflit à son domicile.

Cette rencontre qui a duré des heures, a pris fin aux alentours de 00 heure. Et à l’issue de cette rencontre de réconciliation, la grande famille FCBE a sorti un communiqué pour annoncer la réunification de la famille. Selon ce communiqué final, des conclusions fortes ont été tirées. Tous les membres ayant pris part à la rencontre ont salué la démarche du président d’honneur. Ce qui «témoigne une fois encore de son leadership charismatique». Ils se sont ensuite engagés «à travailler pour consolider l’unité au sein du parti» et ont «reconnu le récépissé définitif du parti délivré le 24 septembre 2019 par le ministère de l’intérieur et publié au journal officiel le 02 octobre 2019».

Dans ce communiqué, le parti réaffirme «son appartenance à l’opposition pour garantir la paix, restaurer la démocratie et l’Etat de droit au Bénin». Les participants à cette rencontre ont donc invité les militants et sympathisants du parti FCBE à «se mobiliser davantage pour les échéances électorales à venir». D’après ce communiqué final, les documents relatifs au récépissé ont été remis à Boni Yayi et chacun a pris l’engagement «de continuer le travail pour la consolidation de la famille FCBE».