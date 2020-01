Le jeudi 09 janvier 2020, la commune de Savè a été le théâtre d’affrontements entre les populations et les forces de sécurité. Quelques jours après ces événements malheureux, la vie a repris son cours. Selon les informations rapportées par Frissons radio, ce matin, écoles et collèges ont rouvert leurs portes. L’impressionnant dispositif sécuritaire déployé sur le terrain a été un peu allégé après évaluation de la situation.

Les trois personnes interpellées suite à ces affrontements sont toujours gardées par la brigade criminelle, jusqu’à ce mercredi matin. Notons que ces échauffourées entre populations et forces de sécurité n’ont pas causé de perte en vie humaine. Mais il y a eu des blessés et plusieurs dégâts matériels. Le maire de la commune a récemment invité la population au calme alors qu’il se confiait à l’Agence Bénin Presse (ABP).

Savè, poudrière du Bénin?

Pour Timothée Biaou, « ces agissements n’honorent pas Savè et assombrissent l’image de la commune ». Rappelons que c’est après l’interpellation d’un jeune homme dans la collectivité territoriale, plus précisément à Kaboa, que les affrontements ont éclaté. Savè apparaît aujourd’hui comme “la poudrière” du Bénin. Des échauffourées sont fréquentes dans la commune.

Après les législatives d’avril 2019 notamment en juin 2019, il y a eu de violents affrontements dans cette collectivité locales du centre du Bénin entre populations et forces de sécurité et de défense. Trente policiers avaient été blessés et des morts ont été déplorés dans le camp des populations.