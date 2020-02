Une véritable invasion de chauve-souris ! C’est ce que vit la petite ville d’Ingham en Australie. Une situation invivable pour les 4000 habitants de la paisible bourgade australienne qui est aujourd’hui en proie à un déluge de mammifères volants. Les bêtes estimées à plus de 300 000 têtes qui donnent à la ville une impression apocalyptique.

Car tout dérange sur ces bestioles. Depuis leur cri qui fait un bruit difficile à vivre, jusqu’à leur odeur pestilentielle carrément irrespirable. Des bêtes qui peuvent mesurer jusqu’à 50 cm pour une envergure pouvant atteindre 1,7 m. Ils se nourrissent essentiellement de fruits, mais aussi de pollen et de nectar

Des animaux protégés par la loi

Sans compter le lyssavirus. Un virus proche de la rage découvert chez l’homme en 1996 et pouvant être inoculé à l’humain par la chauve-souris. Certes seuls trois cas ont été enregistrés depuis lors. Mais face à de tels envahisseurs, le gouvernement de l’Etat du Queensland a tenu à prévenir sur son site. Les habitants d’Ingham vivent un véritable enfer.

Pour l’heure, c’est le chaos à Ingham. Si rien n’est fait, les 4000 habitants de la ville auront de plus en plus de difficultés à cohabiter avec leurs encombrants hôtes. Or ces bêtes sont protégées par la loi dans cette région et ne peuvent donc théoriquement être abattues. D’où toute la complexité de la situation pour la municipalité. Un véritable calvaire pour les populations impuissantes et obligées de subir les bêtes indélicates.