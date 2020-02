Ce lundi, le fondateur d’Amazon, le patron du commerce électronique, Jeff Bezos, annonçait le lancement d’un nouveau fonds pour lutter contre le changement climatique. Le “Bezos Earth Fund“. Pour Bezos, « nous pouvons sauver la Terre » ; et il annonçait 10 milliards de dollars de fonds à octroyer en subventions aux scientifiques et aux ONG qui œuvraient pour la protection et la préservation de notre habitacle commun, la Terre.

« Nous pouvons sauver la Terre »

L’annonce de l’homme, désormais connu comme le plus riche du monde, a été faite par Instagram post. Selon Bezos, « le changement climatique est la plus grande menace pour notre planète », aussi avait-il révélé, qu’il voulait travailler aux côtés de nombreux autres, pour amplifier les moyens connus et pour explorer de nouvelles façons de lutter contre l’impact dévastateur du changement climatique « sur cette planète que nous partageons tous ». Le patron de Amazon, était conscient que cela allait exiger des mesures collectives de la part des grandes entreprises, des petites entreprises, des États-nations, des organisations mondiales et des particuliers ; mais Bezos était confiant, « Nous pouvons sauver la Terre » avait-il écrit en substance.

Cependant, bien que surprenante, l’initiative de Bezos n’était pas totalement fortuite. En mai dernier, des milliers d’employés d’Amazon avaient signé une pétition demandant comment l’entreprise envisageait de réagir au changement climatique, et beaucoup d’entre eux auraient en septembre, organisé une grève pour demander à l’entreprise d’en faire plus. Le Fonds de Bezos était donc une manière pour Amazon de chercher à répondre aux critiques selon lesquelles ses activités de commerce électronique et d’expédition contribuaient aux émissions mondiales de carbone. Mais cela n’occultait en rien que le « Bezos Earth Fund », était parmi les plus important œuvrant dans le domaine de l’environnement et selon Bezos, ces 10 milliards n’étaient qu’un début.