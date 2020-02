Les responsables du Parti du renouveau démocratique (PRD) ont tenu, le jeudi 20 février 2020, avec les membres du COS-LEPI une séance de travail pour leur faire part des déviances observées sur le terrain lors de l’opération d’actualisation du fichier électoral national (FEN).

Après le communiqué d’il y a quelques jours pour relever les insuffisances observées sur le terrain, les membres du Parti du renouveau démocratique (PRD) ont rencontré les membres du COS-LEPI. Selon eux, des transferts sont faits à l’insu des électeurs. Et ceci peut être «source de difficulté le jour du vote lorsque l’intéressé ne trouvera plus son nom sur la liste du centre de vote où il est censé être et voter». Il a aussi noté des plaintes des populations relatives aux absences répétées des agents accrédités pour effectuer les opérations demandées par le COS-LEPI.

Le PRD a noté que les chefs d’arrondissement qui sont laissés en marge de l’évènement. Les chefs quartiers et chefs de village sont directement contactés et parfois instruits par des personnes non officiellement mandatées, donc en dehors de leur tutelle. A certains endroits, alors que la fin de la première phase était prévue pour le 6 février 2020 aux environs de 18 heures, «des émissaires sont envoyés aux environs de 12 heures pour colleter les documents auprès des chefs de village».

Les responsables du parti ont fait remarquer que malgré la prorogation aucun document n’est renvoyé aux chefs de village jusque-là. De même, dans le département de l’Ouémé, «beaucoup de chefs de village et de chefs quartiers n’ont pu avoir les listes à afficher, les fiches de correction, transferts, radiation». Ils ont constaté que des transferts de centre de votes des potentiels candidats du PRD dans l’Ouéme et dans le Littoral.

Il est revenu au parti «que des milliers de transferts de centres de votes des grands électeurs et de beaucoup de potentiels électeurs du PRD connus comme tels dans Sèmè-Kpodji, Avrankou, Akpro Missérété, 5ème arrondissement de Porto-Novo, sont en perspective». Et des agents occasionnels sont en cours de recrutement pour la tâche. Le PRD prévient aussi le COS-LEPI que des cas d’inscription des enfants ayant en réalité 16 ans sont enregistrés sur le fichier. Ces enfants déclarent 19 ans. Mieux, il est prévu des inscriptions massives des mineurs sur le ficher à partir de la semaine du 24 février. Maintenant, il revient au COS-LEPI de prendre les dispositions pour rassurer tout le monde.