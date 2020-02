Quarante jours de prison et le retrait de son permis de conduire pour une durée de 9 mois. C’est du moins la décision qui a été prononcée ce jeudi 13 février par un juge du tribunal de Larnaca, dans le Sud-Est en Chypre contre un homme âgé de 43 ans. Ce chauffeur a été reconnu coupable d’acte imprudent ayant mis en danger la vie d’autrui.

“Conduite dangereuse…”

Le mis en cause, lors de sa comparution, avait plaidé coupable pour « conduite dangereuse » selon les différentes informations relayées par les médias chypriotes. En effet, l’acte qui a valu cette procédure judiciaire à l’homme est en lien avec une vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux. En octobre dernier, l’homme a dévoilé sur le réseau social de l’oiseau bleu une vidéo d’une durée d’environ trois minutes.

On voit ce chauffeur de camion sur une autoroute en train de conduire avec les pieds sur le volant du véhicule. Les forces de l’ordre n’ont pas manqué de notifier la gravité de l’acte à son auteur peu de temps après la publication. « Conduire n’est pas un jeu ou une blague. Nous avons tous la responsabilité d’être prudents et respectueux lorsque nous sommes derrière le volant, non seulement pour notre propre vie mais aussi pour celles des autres », a notamment fait remarquer la police chypriote.