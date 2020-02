Une nouvelle étude a été rédigée par des médecins de l’hôpital Zhongnan de l’Université de Wuhan et publiée dans le Journal de l’American Medical Association (JAMA) vendredi 7 février. Selon l’étude, ce serait, quarante travailleurs de la santé qui auraient été infectés par le nouveau coronavirus via des patients dans un seul hôpital de Wuhan en janvier, soulignant les risques pour ceux qui sont aux premières lignes de l’épidémie grandissante.

Mêmes les médecins ne sont pas épargnés

L’étude serait survenue quelques heures seulement après la mort d’un agent de santé chinois, Li Wenliang, 34 ans. Ce médecin avait été puni pour avoir envoyé un message d’alarme sur le nouveau coronavirus à ses collègues le 30 décembre à Wuhan. Mais avait ensuite été accusé de propagation de fausses rumeurs. Selon l’étude, ce serait un total de 138 patients qui auraient contracté le virus dans une période s’étendant du 1er au 28 janvier. La transmission associée à l’hôpital représentant 41 % de l’ensemble des cas.

Les Centres de Contrôle et de Prévention des maladies(CDC) auraient proposé plus d’un mois durant, d’envoyer une équipe d’experts en Chine pour observer l’évolution de l’épidémie et l’aider si possible. Mais aucune invitation de la Chine n’était arrivée. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui avait fait une offre similaire il y a environ deux semaines, avait été confrontée au même silence. Une des raisons les plus plausibles, serait que les autorités chinoises ne voudraient pas que des étrangers découvrent des aspects de l’épidémie qui seraient embarrassants pour la Chine.

Selon les observateurs, bon nombre de médecins et d’infirmières chinois auraient déjà perdu la vie en aidant à combattre la maladie, et certains professionnels de la santé chinois ont déclaré qu’ils étaient dépassés et accueilleraient non seulement des mains supplémentaires, mais une expertise spécialisée.