La sympathie des ukrainiens n’a pas duré longtemps. Après la composition d’un morceau par un ukrainien pour soutenir la chine dans sa lutte contre le COVID-19, cette fois-ci, c’est un groupe d’habitants qui a bloqué le passage pour l’évacuation des habitants provenant de la chine. C’est ce jeudi matin que les ukrainiens se sont révoltés et ont bloqué la route pour empêcher l’arrivée des évacués. Un nombre important de policiers et de blindés ont été déployés en amont dans la région qui devrait accueillir les rapatriés. Ils sont au total 70 ukrainiens et étrangers transportés de la Chine.

Les mesures d’isolement engendrent des échauffourées

Le groupe d’habitants qui s’est révolté contre le rapatriement s’est engagé dans une échauffourée avec la police. C’est ce qu’indique un communiqué de la police régionale. Plusieurs policiers dont certains en tenue anti-émeute et blindés sont affectés sur le terrain a précisé un habitant. Plusieurs localités ont fait l’objet ces derniers jours de protestations. Selon des plusieurs sources, les agents de santé d’une clinique se sont joints aux mouvements.

Un trajet à la hauteur de l’épidémie

Au cours de leur transfert, les passagers transportés depuis la chine doivent observer un long trajet, avant d’être mis en quarantaine. 45 ukrainiens et 27 ressortissants d’autres pays sont depuis Wuhan, l’épicentre de l’épidémie, transportés par avion. Avant atterrir en Ukraine, à Kharkiv, l’avion qui convoyait les rapatriés a fait une petite pause à Kiev. Suite à ça, ils devraient être transportés, mais cette fois-ci par voie terrestre pour rejoindre la région de Poltava centre. Une région dans laquelle ils seront mis en isolement dans un hôpital militaire. C’est au cours de leur transport par bus qu’ils se sont retrouvés face aux habitants qui tentaient de bloquer le passage.

Le Président ukrainien rassure

Volodymyr Zelensky dans un post sur Facebook tient à calmer les ardeurs. Tout en rassurant que les évacués seront « complètement isolés », l’homme a lâché que « tout le possible et l’impossible a été fait pour garantir que le virus ne pénétrerait (…) Ukraine ». Le président n’a pas manqué d’exhorter les ukrainiens à adopter des attitudes exemplaires. « Les tentatives de bloquer les routes (…) ne montrent pas le bon côté de notre caractère » a-t-il défendu. Même si le système de santé ukrainien semble être défaillant, jusque-là aucun cas du virus n’a été enregistré.