L’Iran savait-il dès le départ que le crash aérien survenu du côté de Téhéran, le 8 janvier dernier, était lié à un missile . Selon les forces de l’ordre ukrainiennes, la réponse est oui. En effet, Kiev vient de dévoiler l’enregistrement audio d’une discussion survenue entre le pilote d’un avion commercial et un employé œuvrant au sein de la tour de contrôle de l’aéroport international de Téhéran.

Au cours de cette discussion, le pilote affirme apercevoir ce qui ressemble à une lueur blanche, un énorme faisceau de lumière traversant le ciel. Cette lumière, créée par le missile, sera d’un coup plus importante au moment de la collision avec le vol PS752. Une preuve irréfutable selon les autorités ukrainiennes que l’Iran était au courant depuis le début de son erreur. D’ailleurs, c’est sous la pression internationale et surtout, sous la pression du président Rohani qui a menacé de démissionner, que l’Iran s’est résolu à reconnaître qu’un missile a bel et bien abattu l’avion.

Kiev accentue la pression sur Téhéran

Un véritable coup de poker pour Kiev qui ne cesse de réclamer à l’Iran les boîtes noires de l’appareil, chose que refuse Téhéran et ce, depuis le jour du drame. De quoi rajouter de l’huile sur le feu et mettre en balance les relations diplomatiques entre les deux nations, qui négocient actuellement avec le Canada dans le but de trouver une entente en ce qui concerne la récupération des données, puisque des dizaines de ressortissants se trouvaient à bord de l’appareil au moment du drame.

Les boîtes noires, source de conflit

Pour rappel, le tir du missile sur l’avion Ukrainian Airlines a provoqué la mort de 176 personnes. Aucun survivant n’a été retrouvé alors que l’appareil s’est écrasé quelques instants seulement après son départ de l’aéroport de Téhéran. Sous pression, le gouvernement s’est résolu à reconnaître son erreur, ajoutant qu’une enquête allait permettre de découvrir les responsables de ce marasme.