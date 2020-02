A moins d’un mois du démarrage de la MLS, championnat de soccer nord-américain, l’Inter Miami ou Club Internacional de Fútbol Miami, créer nouvellement par l’ancien joueur anglais David Beckham, risque de ne plus porter le même nom dans les jours à venir. En effet le club italien de football Inter Milan a choisi de convoquer en justice le club de David Beckham, selon que le terme ‘’Inter’’ serait spécifiquement relié à Milan.

D’après les informations relayées par le média Miami New Times, l’Inter milan depuis 2014 avait déposé une demande de brevet et de marque afin que le nom Inter soit la marque exclusive du club italien aux USA. Mais selon la MLS, le mot Inter n’est pas relié qu’au club de Milan et pourrait ainsi être utilisé par d’autres clubs.

Un premier avis défavorable

Selon une première décision rendue ce lundi 10 février par le bureau américain des brevets et des marques (USTPO), les arguments juridiques du club de David Beckham ne tiennent pas la route.

Pour se donner d’autres chances de pouvoir porter le nom, l’Inter Miami devra faire appel. Mais à en croire l’avocat du MLS, il y a très peu de chance pour que le club maintienne son nom.