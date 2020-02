Une histoire incroyable s’est déroulée dans les eaux immenses de l’Océan Pacifique. Les faits se sont déroulés dans une zone couvrant la Papouasie Nouvelle Guinée et les Îles Salomon. En effet, selon les informations de médias de la région, quatre personnes, à savoir deux hommes, une femme et une petite fille en bas âge ont survécu dans les eaux du Pacifique après que leur embarcation ait dérivé pendant plusieurs jours. Selon les médias, les survivants auraient dû se rendre en Papouasie Nouvelle Guinée le 22 décembre dernier pour passer les fêtes de Noël, malheureusement le bateau dans lequel ils étaient a chaviré.

Selon le témoignage des survivants, ils étaient au total 08 personnes à bord de l’embarcation, certains sont morts noyés et d’autres décédés à la suite de la longue dérive dans l’Océan Pacifique. Un des survivants de ce chavirage nommé Dominic Stally a livré ce témoignage: “Un couple est mort, laissant un bébé. Je me suis occupé du bébé, mais par la suite le bébé est mort lui aussi.” Pour survivre dans ce vaste Océan pendant près d’un mois, les naufragés se sont nourris avec des noix de coco qui flottaient à la surface de la mer et ils ont collecté de l’eau de pluie.

Survivre ou périr

Des bateaux naviguaient dans la zone mais compte tenu de l’immensité de l’Océan Pacifique, ils n’ont pas localisé à temps le bateau à la dérive. C’est le 23 janvier dernier, que les rescapés ont pu être secourus aux larges de la Papouasie Nouvelle Guinée après avoir dérivé durant 32 jours sur près de 2000 kilomètres.

Les survivants furent débarqués au niveau d’un port des Îles Salomon où ils ont été rapidement pris en charge, ils ont subi des traitements de réhydratation dans un hôpital. Comme quoi, même quand tout semble perdu, il faut toujours garder la foi et se battre pour changer une situation désespérée.