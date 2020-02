Le Rassemblement national croule sous les dettes. En effet, le parti doit rembourser d’importantes sommes d’argent et, afin d’y parvenir, envisagerait de lancer un immense appel au don. Les cadres du parti eux, affirment par ailleurs que les trésoriers se sont déjà penchés sur le sujet et le parti a débuté le paiement de sa dette de 2014.

L’information elle, émane de Jordan Bardella. En effet, le RN, qui a été convoqué pour le 2 juin prochain, devant une juridiction russe pour un emprunt non remboursé pourrait ainsi opter pour un « emprunt patriotique ». Dans les faits, le Rassemblement national va vite devoir trouver une solution, car l’entreprise russe vers qui le parti s’est tourné en 2014, exige le remboursement des 9.14 millions d’euros versés.

Le RN pourrait se tourner vers les français

Problème, le RN n’a absolument pas d’argent. En effet, le parti est déjà à la limite de la rupture et doit rembourser d’autres créances. Si la justice était amenée à forcer le parti d’extrême droite à rembourser ces millions d’euros, alors les trésoriers se retrouveraient dans une situation délicate, d’autant que Marine Le Pen a d’ores et déjà confirmé qu’elle serait candidate aux élections de 2022, ce qui va engendrer d’importantes dépenses.

Les finances du parti, dans le rouge

Face à la menace, le Rassemblement national devrait ainsi se tourner vers les Français ainsi que ses adhérents. Une décision déjà prise par le passé et qui avait porté ses fruits. Mais les gens seront-ils prêts à remettre la main à la poche ? La question se pose, même si les solutions s’amenuisent puisqu’à ce jour, aucune banque ne souhaite soutenir Marine Le Pen et ses alliés. Malgré tout, Bardella souhaite garder la tête haute et rassure les partisans, expliquant que le fonctionnement même du parti n’est pas en danger.

Selon lui, les adhésions sont en forte hausse et le mouvement d’extrême droite va bien, surfant sur la victoire aux dernières élections. Les municipales s’annoncent d’ailleurs décisives dans la quête du pouvoir du parti d’extrême droite puisqu’il s’agira du premier véritable test électoral depuis la victoire aux Européennes. Une manière d’apaiser la psychose et de rassurer les troupes alors que les questions se faisaient de plus en plus nombreuses.