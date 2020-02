Face aux nouvelles accusations d’ingérence dans le processus électoral en cours aux Etats-Unis dont la Russie fait l’objet, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a dû rompre le silence. A la faveur d’une rencontre avec les hommes des médias, le collaborateur du président Vladimir Poutine s’est inscrit en faux contre les révélations qui ont été faites par des responsables du renseignement américain à des parlementaires lors d’un briefing.

Il déclarait en effet que toutes ces accusations n’ont « rien à voir avec la vérité ». Il dénonce notamment « de nouveaux messages paranoïaques qui seront malheureusement de plus en plus fréquents au fur et à mesure que les élections approchent ». Selon les médias américains le Washington Post et le New York Times ces informations ont amené le président américain à relever de son poste le chef du renseignement, Joe Maguire.

Le patron du renseignement remplacé

Ce dernier a été remplacé par un des fidèles collaborateurs de l’actuel locataire de la Maison Blanche. La conseillère de Joe Maguire lors de la rencontre avec les élus indiquaient que la Russie avait repris avec ses manœuvres dans le but de favoriser l’élection du président américain candidat à sa propre succession.

Donald Trump n’a pas manqué de notifier sa déception à Joe Maguire pour ce qu’il appelle le « manque de loyauté » de son personnel. La présence d’Adam Schiff à cette séance avait particulièrement rendu furieux le président américain. Ce démocrate avait en effet dirigé l’enquête parlementaire qui a débouché sur sa mise en accusation dans le cadre de la procédure de destitution.