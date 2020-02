Une attaque armée a visé le commissariat de police du poste frontalier de Kérémou à la frontière Bénin-Burkina Faso dans la nuit du samedi au dimanche. Des assaillants lourdement armés ont pris d’assaut le poste frontalier et ont incendié les motos et même leurs abris. Un policier serait mort calciné et un autre blessé par balles. D’autres agents de sécurité se seraient repliés sur Banikoara via la forêt. On ne sait encore d’où sont venus ces assaillants qui ont semé la mort et la panique dans le poste.

Le policier blessé a été pris en charge par l’hôpital de Kandi. Il aurait reçu deux impacts de balle au moins. Pour l’heure, son pronostic vital n’est pas engagé. Il ressort de derniers recoupements que les assaillants au nombre de la dizaine sont arrivés sur des motos qu’ils ont garé non loin du poste frontalier. Ils ont ensuite évolué à pieds vers le poste de police avant de commencer à tirer au jugé. Un déluge de feu que n’ont pu supporter les quatre policiers de garde dans le commissariat. Les raisons de cette attaque restent toujours inconnues.