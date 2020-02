Quelques jours seulement avant la St Valentin, au Japon, des éboueurs de la municipalité de Toyota dans la préfecture d’Aichi, qui travaillaient au centre de tri de la ville et qui étaient chargés de séparer les déchets non combustibles tels que le métal des gros déchets ; faisaient une découverte surprenante. L’un des travailleurs, alors qu’il opérait sur un lot d’ordures y collectait, bien emballé dans des enveloppes, la bagatelle somme de 11 millions de yens soit un peu plus de cent mille dollars.

Un trésor perdu ?

Le 11 février alors qu’ils séparaient les articles combustibles des déchets métalliques, les éboueurs trouvèrent l’argent dans plusieurs sacs en papier aux alentours de 15h30 de l’après-midi. Dans ces sortes d’enveloppes étaient soigneusement rangés, 1 118 billets de 10 000 yens, 15 billets de 5 000 yens et 15 autres de 1 000 yens, pour un total de 11,27 millions de yens. Etant donné la routine quotidienne du service de collecte des ordures de la ville, le centre de triage penserait que les vieux meubles dans lesquels les billets avaient transité auraient été collectés entre le 10 et le 11 février dans la matinée.

Le pactole, avait été remis aux autorités pour d’abord valider de leur conformité, vu que certains billets dataient de périodes antérieures à 2007, année où de nouveaux systèmes de sécurité avaient été institués par la Banque Centrale Du Japon. Mais selon les autorités policières du district, il y aurait une très forte probabilité que l’argent ait été tout simplement oublié là et espéraient que dans les jours qui suivraient, le ou les propriétaires présumés se manifesteraient. Il y a huit ans, en 2012, un trésor similaire, 120 000 USD avait également été retrouvé par un éboueur à Asaminami, dans la préfecture d’Hiroshima dans l’ouest du Japon.