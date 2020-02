Le président américain Donald Trump n’en finit pas de faire parler de lui dans la presse internationale. En effet, le locataire de la Maison Blanche a congratulé sur Twitter, le procureur général adjoint des Etats-Unis, Bill Barr pour être intervenu en faveur de son ancien conseiller Roger Stone. « Félicitations au procureur général Bill Barr d’avoir pris en charge une affaire qui était totalement hors de contrôle ». Celui-ci était accusé d’avoir, selon le document du département de la justice, commis de graves infractions et « mérite une peine d’emprisonnement “suffisante, mais pas plus que nécessaire” ».

Les procureurs avaient préalablement requis entre 7 et 9 ans

Les procureurs Jonathan Kravis, Michael Marando, Adam Jed et Aaron Zelinsky qui étaient sur le dossier avaient requis à l’encontre de Roger Stone une peine entre 7 et 9 ans de prison, dans le cadre de l’enquête de l’ingérence russe dans les élections de 2016. Cependant, le procureur Bill Barr est intervenu dans cette affaire, et l’ancien conseiller de Donald Trump a bénéficié d’une recommandation de peine moins élevée que celle requises par les procureurs fédéraux.

La peine devrait être annoncée le 20 février

Le département de la justice américaine a également estimé que les recommandations de ceux-ci « ne seraient pas adaptées ou ne serviraient pas les intérêts de la justice ». Par ailleurs, après un avis consultatif des procureurs, un juge fédéral annoncera la peine de Roger Stone le 20 février prochain. La situation a suscité la réaction de la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. A l’en croire, cette décision est non seulement « scandaleuse », mais « affecte l’Etat de droit ». Aussi les procureurs avaient-ils annoncé qu’ils ne seront plus sur ce dossier.

Notons qu’hier mardi, l’administration Trump avait été accusée d’ingérence judiciaire suite aux attaques verbales du numéro un américain, à l’encontre des procureurs.