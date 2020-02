Le travail des autorités marocaines dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants a encore donné ses fruits. Un trafiquant français d’origine marocaine âgé de 47 ans, transportant 347 kilogrammes de cannabis, est tombé dans les mailles des filets des forces de l’ordre. Il a été arrêté lors d’un passage à la frontière, en direction de l’enclave espagnole de Ceuta, Bab Sebta. L’information a été donnée dans un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Cette dernière indique que le trafiquant a été mis en prison.

Une enquête a été ouverte

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan a ouvert une enquête, pour déterminer le réseau national et international de ce trafic, ainsi que les possibles complicités. La DGSN a souligné dans son communiqué que l’homme en question a été arrêté durant un contrôle réalisé par des éléments de la douane royale et un groupement de la sûreté nationale. La drogue était cachée dans des places vides spécialement aménagées dans la carcasse de la voiture du trafiquant immatriculée à l’extérieur du pays.

Deux françaises arrêtées en février

Notons par ailleurs que la source a précisé que deux françaises d’origine marocaine âgées de 21 et 22 ans transportant 29 kg de résine de cannabis, avaient été interpellées le dimanche 02 février 2020 à l’aéroport Marrakech-Ménara. Selon un rapport publié fin décembre 2019, la DGSN avait fait savoir que 12 trafiquants avaient été arrêtés et que plus de 8580 tonnes de résine de cannabis avaient été saisies sur le sol français, au titre de l’année écoulée.

La DGSN a également estimé à moins de 179 tonnes la quantité de cannabis saisie en 2019 au Maroc.