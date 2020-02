La fille du célèbre réalisateur américain Steven Spielberg veut bien suivre les pas de son père. Mais son aventure dans le monde du septième art se fera dans un registre plutôt différent. Selon les confidences qu’elle a faites à la version américaine du média « Sun », elle voudrait bien faire carrière dans l’industrie de la pornographie. Mikaela, la fille adoptive du réalisateur de Jurassic Park, indique qu’elle a déjà commencé à réaliser des vidéos en solo.

Ses proches valident son choix…

La prochaine étape qu’elle voudrait bien franchir est d’avoir le permis de travailleuse du sexe dans l’État du Tennessee. Ceci lui permettrait d’exercer en tant que strip-teaseuse. L’entourage de la jeune femme n’a toutefois pas opposé de résistance au choix qu’elle a fait. Selon ses explications, son fiancé un joueur professionnel de fléchettes de 47 ans du nom de Chuck Pankow, n’y trouverait pas d’inconvénients.

Ses parents quant à eux, auraient été «intrigués, mais compréhensifs» à l’annonce de la nouvelle selon ses confidences. A en croire les explications de la jeune femme, elle compte juste tirer profit au maximum de son corps. Elle indique également vouloir tourner dos à un truc qui n’était pas épanouissant pour elle.

Tirer profit de son corps…

«J’en ai eu marre de ne pas pouvoir capitaliser sur mon propre corps et honnêtement, j’en ai eu assez qu’on me dise de détester mon corps. Et j’en ai eu aussi marre de travailler tous les jours dans un truc qui ne me satisfaisait pas », a-t-elle expliqué.

« J’ai l’impression qu’en faisant ce genre de travail, je suis capable de satisfaire les autres, et ça fait du bien parce qu’en plus, ce n’est pas d’une façon qui me fait me sentir violée», a-t-elle finalement poursuivi. Notons qu’elle a souffert d’une addiction à l’alcool dont elle s’est remise il y a quelques mois.