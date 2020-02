Voilà maintenant 9 ans que la Syrie est plongée dans un terrible conflit qui a engendré des morts et entraîné le déplacement de nombreux syriens. Ce conflit a très vite basculé dans une guerre civile et malgré les multiples médiations initiées par l’ONU, aucune piste de sortie de crise n’a été trouvé. En plus de l’ONU, de nombreux autres acteurs sont intervenus dans le conflit syrien avec pour objectif de proposer des solutions, ce qui a rendu le processus de paix très confus. Parmi les nations qui sont actives en Syrie, il y a la Russie, le fidèle allié de Bachar Al Assad, les USA ou encore la Turquie.

En 2019, l’on se rappelle que le président turc, Recep Tayip Erdogan avait pris une décision qui a beaucoup fait jaser au sein de la communauté internationale. En effet, Erdogan avait annoncé son intention d’envoyer des troupes turques en Syrie, chose que les États-Unis ont vivement dénoncé. Pour une partie de la communauté internationale, Erdogan voulait tout simplement trouver un prétexte pour mater les forces kurdes, hostiles au régime d’Ankara et qui ont joué un grand rôle dans la neutralisation de l’État islamique en Syrie.

Moscou contredit Ankara

Ce lundi 03 Février, Recep Tayip Erdogan a annoncé que son armée a procédé à un raid aérien dans la ville syrienne d’Idlib causant la mort d’une trentaine de soldats syriens. Le président turc a justifié cette action militaire par le fait que des soldats de son armée ont été pris pour cible par une attaque à Idlib ( 4 soldats morts et 9 autres blessés). Le haut commandement de l’armée turc a notifié par la suite que des militaires ont été envoyés dans la zone d’Idlib pour éteindre les foyers de tension.

Plus tard dans la matinée de ce lundi 03 Février, le ministère russe de la Défense a nié catégoriquement l’annonce faite par Erdogan qui fait cas d’un raid aérien à Idlib qui a entraîné la mort d’une trentaine de soldats syriens. Selon les autorités russes, Ankara n’a pas bombardé de positions de l’armée syrienne à Idlib. “Les avions des forces aériennes de la Turquie n’ont pas violé la frontière syrienne, les frappes contre les positions des forces syriennes n’ont pas été signalées” a livré Moscou dans un communiqué