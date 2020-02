Samedi dernier, un incendie se déclarait dans une habitation de la petite ville de Clinton, dans l’Etat du Mississipi aux USA. L’incendie aurait décimé une famille entière n’épargnant que le père. La mère et ses six enfants y auraient tous péri. Un communiqué de presse ce lundi du commissaire aux assurances, avait laissé entendre que les causes du drame auraient pu être accidentelles. Cependant, les autorités de la ville de Clinton, auraient, elles, déclaré que les funérailles de la famille n’auraient pas lieu avant la fin de l’enquête.

Six personnes décédées

L’incendie aurait couté la vie à six personnes ; la mère Brittany Presley, 33 ans, ses cinq garçons et sa jeune fille de Felicity Presley née, il y a seulement un an. Le père présent au moment du drame s’en serait lui sorti avec des « brûlures au second degré ». Selon les professionnels de l’incendie du service des sapeurs-pompiers et de la commission de la société d’assurances à laquelle serait affiliée la famille ; l’incendie serait survenue à cause d’un problème électrique dans le grenier.

La maison des Presley, une maison de location située, bloc 2200 d’Old Vicksburg Road à East Clinton aurait été l’habitation des Presley depuis plus d’une dizaine d’années. La ville dans un message sur Facebook avait averti qu’une page GoFundMe allait être crée pour les besoins spécifiques de obsèques de la famille et des soins du père. « Une fois que nous aurons reçu ces informations, nous les partagerons sur nos pages de réseaux sociaux et notre site Web. Ce fut une journée tragique pour notre ville. Nous demandons vos prières pour cette famille » avait écrit en l’occurrence la ville de Clinton. En attendant, L’église baptiste de Raymond Road, où la famille allait au culte, avait lancé sa propre collecte et les dons pouvaient être envoyés à l’adresse de la mission sise au « 4622 Raymond Road, Jackson, MS 39212 ».