L’affaire de l’ancien conseiller du président américain Roger Stone a défrayé la chronique ces derniers temps. Cet ami de Donald Trump avait été reconnu coupable en novembre 2019, de subornation de témoin dans le cadre des investigations sur l’ingérence russe dans l’élection américaine de 2016 et de mensonge au Congrès. Les procureurs fédéraux qui intervenaient sur cette affaire Jonathan Kravis, Michael Marando, Adam Jed et Aaron Zelinsky avaient requis une peine entre 7 ans et 9 ans à l’encontre de Roger Stone.

« C’est horrible et injuste »

Cela avait fait réagir le locataire de la Maison Blanche qui avait fustigé cette réquisition des procureurs sur Twitter. « C’est horrible et injuste » avait écrit Donald Trump sur le réseau de l’oiseau bleu. Quelques temps après son tweet, il se fait que le département de la justice américaine a déjugé les procureurs, révisant à la baisse la peine de Roger Stone qui sera annoncée le 20 février prochain, par un juge fédéral. Cette décision avait été saluée sur Twitter par l’occupant du Bureau ovale, qui avait félicité son ministre de la justice Bill Barr pour « avoir pris en charge une affaire qui était totalement hors de contrôle ».

Une décision « scandaleuse »

Suite à cette décision du département de la justice, les quatre procureurs avaient annoncé leur retrait de ce dossier. La situation avait également suscité une indignation de la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Elle avait qualifié cette décision de « scandaleuse »,qui affecte « l’Etat de droit ». La décision du département de la justice suivie des félicitations de Donald Trump, n’avaient pas été vues d’un bon œil, puisque l’administration Trump avait été accusée d’interférences judiciaires.

Des ennuis à cause des tweets

Le secrétaire d’Etat américain à la justice, Bill Barr est cependant revenu sur la situation pour tenter de reprendre les choses en main. Dans un entretien accordé à un média américain, il s’est accordé le mérite sur le fait que le président américain ne lui a jamais demandé d’« intervenir en quoi que ce soit dans une affaire pénale». Bill Barr a par contre assuré avoir des ennuis avec des tweets de Donald Trump. Selon lui, certaines prises de position de l’ex-magnat de l’immobilier sur Twitter rendent sa mission difficile à accomplir. «Je pense qu’il est temps d’arrêter de tweeter sur les affaires dont le ministère de la Justice a la charge» a-t-il martelé.