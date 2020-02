Le torchon brûlerait-il entre les USA et les Philippines ? C’est du moins ce qu’on pourrait croire après que les Etats-Unis aient annulé le visa d’un proche du président philippin Rodrigo Duterte. Le visa annulé était celui de l’ancien patron de la police philippine et aujourd’hui sénateur Ronald Dela Rosa. Il avait mis sur pied la lutte du président philippin contre les narcotrafiquants dans le pays. Washington n’avait pas donné de motifs à cette décision, et Manille l’avait perçue comme une sanction infligée à la guerre contre le trafic de drogue enclenchée par Rodrigo Duterte.

Un pacte rompu, à moins qu’il y ait négociation

Même si le numéro un des Philippines avait envisagé en 2016 de mettre fin au pacte militaire qui le lie aux Etats-Unis, il ne l’a jamais fait. Mais l’annulation du visa de Ronald Dela Rosa, a remis au goût du jour cette menace en janvier dernier. Ce mardi 11 février 2020, le gouvernement des Philippines a fait savoir à Washington, qu’il allait mettre un terme au pacte militaire majeur qui les liait dans une alliance historique. Cela, à moins que des négociations de dernière heure aient lieu avant la séparation définitive qui aura lieu dans six mois.

Il avait été signé en 1998

L’accord qui est sur le point d’être résilié par les Philippines, est le Visiting Forces Agreement (VFA). Il avait été signé en 1998 par les deux pays et donnait un cadre légal pour la présence des forces américaines sur le territoire philippin, mais aussi pour l’organisation d’exercices militaires conjoints.

Le chef de la diplomatie philippine Teodoro Locsin a laissé voir sur Twitter que la représentation diplomatique américaine aux Philippines a été informée de la rupture de l’accord. L’ambassade américaine à Manille quant à elle n’avait pas immédiatement réagi après la nouvelle.