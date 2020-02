Aaron Davis est un jeune américain de 36 ans qui vient d’écoper d’une peine de prison pour avoir tenté de noyer un chiot de 8 mois. Il s’avère que l’animal de compagnie appartient à son ex-conjointe. C’est en juillet 2018, qu’un homme a sauvé un petit chiot qui fut abandonné dans une cage dans une rivière située dans une localité de l’Etat du New Jersey. Frôlant de peu une mort certaine, le chiot avait alors été rebaptisé River, la police a alors immédiatement ouvert une enquête.

Peu avant que River ne soit abandonné dans le cours d’eau, les forces de l’ordre étaient intervenus au domicile d’un couple où une violente dispute avait éclaté. Équipés d’une caméra, les agents avaient pu filmer un chiot qui ressemblait trait pour trait à River. D’après un communiqué de la police, cela a permis de remonter jusqu’à Aaron Davis, l’auteur de la tentative de noyade.

La protection des animaux, une nécessité

Monsieur Davis a semble-t-il agit ainsi pour se venger de son ex-compagne. En décembre dernier, le trentenaire a été reconnu coupable d’actes de cruauté sur un animal, il a écopé d’un an de prison. “Abuser d’animaux sans défense est intolérable et encore plus méprisable quand l’animal sert de vengeance contre son propriétaire” a livré le procureur en charge du dossier. Il faut dire que les États-Unis possèdent une législation très dure envers tout individu qui maltraite des animaux. Avec l’élection de Donald Trump cette législation est devenue encore plus punitive.