Ils ne font plus partie de l’effectif du collège d’enseignement général Titirou de Parakou. Ils, ce sont les 16 élèves exclus par l’administration de l’établissement pour des faits d’indiscipline notoire. Leur exclusion est intervenue suite au conseil de discipline tenu dans le CEG le lundi 09 mars dernier.

On reproche à ces élèves des comportements déviants. En effet, ils sont auteurs de grossesse, de rapports sexuels non consentis avec leurs camarades filles et de bagarres. Les élèves bagarreurs par exemple, se sont illustrés comme de véritables fauteurs de troubles.

Des élèves bagarreurs

L’un d’eux à même eu l’outrecuidance, de s’en prendre au col de son enseignant à cause d’une affaire de notes, relate un correspondant de la chaîne de télévision Canal 3, dans la localité. En attendant que le ministre de l’enseignement secondaire valide la sentence du conseil de discipline du collège, ces 16 élèves sont donc exclus de l’établissement.

En d’autres termes, leur cursus scolaire prend fin dans ce CEG. Ils pourront peut-être se faire accepter ailleurs mais plus dans le même établissement.