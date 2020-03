On ira vous chercher où que vous soyez. C’est le message que la police républicaine semble faire passer aux cybercriminels béninois. En effet, ils sont plusieurs à tomber dans les mailles du Bureau central national d’Interpol Ouagadougou. Tout a commencé quand le Bureau central national d’Interpol Cotonou apprend par des plaintes qu’il y a au pays des hommes intègres, un groupe de béninois qui se livre à l’escroquerie en ligne.

Il contacte donc la structure sœur du Burkina qui déclenche une enquête. Elle permet de mettre la main sur 35 personnes (7 suspects et 28 victimes). En effet, le modus operandi des arnaqueurs est de faire croire à leur cible qu’elle peut accéder à un emploi très bien payé mais cette opportunité est conditionnée par une formation payante.

Ils font main basse sur les frais de formation et d’hébergement

Ils organisent donc le voyage de leurs victimes et font main basse ensuite sur les frais de formation et d’hébergement. La perquisition menée par Interpol Burkina chez ces présumés cybercriminels a permis de découvrir une vingtaine de téléphones portables, 16 cartes nationales d’identité béninoise, un ordinateur portable et une somme d’1 million 994 mille 500 francs Cfa. Les 35 personnes arrêtées ont déjà été rapatriées au Bénin. Elles sont de nationalité béninoise.