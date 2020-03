Le ministre porte-parole du gouvernement Me Alain Orounla était ce vendredi matin à l’université d’Abomey-Calavi. C’est dans le cadre de l’initiative « Le Gouvernement au Campus ». Les échanges entre le ministre de la communication et les étudiants se sont déroulés dans l’amphithéâtre Idriss Déby de l’université. Alain Orounla explique à ses vis-à-vis que sa présence en ces lieux n’est que l’expression de la considération que le chef de l’Etat a pour eux.

« Comment ma présence ici pourrait être justifiée si le président de la République ne vous prenait pas comme la prunelle de ses yeux » a-t-il mielleusement lancé aux étudiants. Il poursuivra son opération de charme en invitant Habib Ahandessi à le rejoindre sur le podium. « Je suis ici porteur d’un message d’espoir, d’un message d’apaisement (…) Je voudrais pour témoigner de la sincérité de mes propos prier Habib Ahandessi de bien vouloir me rejoindre sur le podium » a-t-il déclaré sous les applaudissements de l’assistance.

“Nous comprenons et nous respectons les choix des uns et des autres”

Alors que le responsable étudiant s’approchait de lui, il dit avoir remarqué son engagement aux côtés de ses camarades. « Nous comprenons et nous respectons les choix des uns et des autres. L’engagement pour lequel on peut aller jusqu’à la privation de liberté » a t-il déclaré. Pour rappel Habib Ahandessi faisait partie des jeunes arrêtés lors des violences post-électorales des 1er et 2 mai à Cadjèhoun. Il sera libéré plus tard après le vote d’une loi d’amnistie par le parlement controversé.