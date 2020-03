Le parti la Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (DUD) a enregistré une nouvelle défection. L’ancien député Hélène Aholou Kèkè a démissionné du parti pour un retour au bercail. Au fur et à mesure qu’on approche du 17 mai 2020, date des élections municipales et communales, la transhumance politique bat son plein au Bénin.

Ainsi, la saignée continue dans le parti dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (DUD) de Valentin Aditi Houdé dans la 20è circonscription électorale. Dans une correspondance en date du 24 février 2020, l’ancienne présidente de la commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme de l’Assemblée nationale a notifié à son ex-collègue, l’ancien questeur Valentin Aditi Houdé, sa démission du DUD. Elle a occupé jusqu’à sa démission le poste de 2e vice-présidente chargée des Affaires juridiques et des droits de l’Homme.

Elle quitte le parti la Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (DUD) pour rejoindre le Bloc républicain (BR), l’un des deux partis soutenant les actions du président Patrice Talon et présents à l’Assemblée nationale. Un retour au bercail puisque l’ancienne présidente de la commission des lois, Hélène Aholou Kèkè fait partie des membres fondateurs du BR.

L’avocate et ancien bâtonnier était aux travaux de création de cette formation politique avant d’abandonner le bloc pour des questions de positionnement sur la liste de candidature lors des élections législatives de 2019. Si le DUD prend un coup avec cette démission, le BR peut se targuer de retrouver dans ses rangs un pion influent dans la 20è circonscription électorale qui regroupe les communes d’Avrankou, Akpro-Misserete, Adjohoun, Dangbo et Bonou.