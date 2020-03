184 centres et postes de sécurité, 336 centres de santé et 230 collèges d’enseignement général au Bénin seront bientôt éclairés à l’énergie solaire. C’est grâce à un projet d’électrification d’infrastructures communautaires porté par le Bénin et financé par la Banque d’Investissement et de Développement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BIDC).

L’accord de financement a été signé le jeudi 05 mars 2020 entre le patron de la BIDC George Nana Donkor et le ministre de l’économie et des finances béninois Romuald Wadagni. Le montant décaissé par la banque ouest-africaine sous forme de prêt est de 21 millions de dollars US. Les infrastructures qui seront électrifiées grâce à ce financement se retrouvent dans 11 départements. Seul le Littoral n’est pas concerné.

Le gouvernement reste dans sa dynamique

Le ministre de l’énergie Jean-Claude Houssou, qui était présent à la cérémonie a vu en cette signature d’accord de financement une manifestation de la volonté du gouvernement de poursuivre dans sa dynamique qui consiste à aller chercher les ressources pour donner de l’énergie aux populations sur toute l’étendue du territoire national.

Il a pour finir remercié la BIDC qui accompagne le gouvernement béninois dans le financement des projets dans le domaine de l’énergie notamment. Le président de la BIDC a à son tour félicité le Bénin pour le travail qu’il abat pour l’accès à l’énergie aux populations.