Afin de limiter la propagation du Coronavirus, le Bénin a fermé depuis quelques jours, sa frontière avec le Burkina-Faso, un pays frontalier plus touché. Les translations à la frontière de Porga, frontière entre Bénin et le Burkina-Faso, sont au ralenti. Selon l’Agence Bénin presse (ABP), il n’y a plus de trafic à cette frontière. La route est barrée à hauteur du pont du fleuve Pandjari par des tonneaux, des chicanes et des tas de sables.

Des éléments de la police républicaine sont postés sur les lieux et les voyageurs venant du Burkina-Faso sont systématiquement sommés de rebrousser chemin. Tout ceci est le résultat de la mise en application des décisions du conseil des ministres relatives aux dispositions préventives contre le coronavirus au niveau des postes frontaliers. D’après les explications du commissaire du commissariat de Porga rapporté par l’ABP, seules les marchandises sont autorisées à traverser.

Appel à la vigilance

Le dispositif de lavage des mains est installé dans la cour du commissariat avec une présence des agents de santé publique. Selon le directeur départemental de la santé de l’Atacora Jacob Namboni, «les outils standards et tous ce qui est exigé comme intrants sont disponibles ». Pour le préfet de l’Atacora Lydie Déré Chabi Nah, la décision du gouvernement est en sans ambiguïté. Il estime que «la limitation à l’extrême nécessité des entrées et sorties aux frontières terrestres de notre pays doit être de mise ».

Il a insisté sur le fait que «seules des traversées indispensables seront autorisées en liaison avec les autorités des pays voisins ». Le préfet a rappelé aux forces de sécurité publique dont le nombre a été renforcé, la nécessité de sillonner en permanence le long de cette zone frontière. Le Bénin n’a pas fermé ses frontières terrestres ni aériennes. Mais, le gouvernement a demandé que des dispositions particulières soient prises au niveau des postes frontaliers pour limiter les risquer de propagations du Covid-19.