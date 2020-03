Après le conseil des ministres du mercredi 04 mars, Alain Orounla a repris son bâton de pèlerin. En effet depuis quelques semaines, il va à la rencontre des populations de l’intérieur du pays. L’objectif de cette initiative dénommée “Gouvernement face aux populations” est d’expliquer à ses compatriotes les projets réalisés par l’exécutif et en cours de réalisation dans le cadre du PAG.

Hier jeudi, le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement était à Parakou. Face aux populations venues l’écouter, il a dressé une liste non exhaustive des projets réalisés et en cours de réalisation. Dans le secteur de l’eau par exemple, Alain Orounla a indiqué que l’accès au liquide vital pour toute la population béninoise est déjà une réalité.

Construction du contournement et de la traversée de la ville de Parakou

«( Il y a) beaucoup d’investissements qui permettent au Bénin aujourd’hui de dire qu’en 2020 et au plus tard en 2021, mais c’est déjà une réalité en 2020, l’eau potable est dans toutes nos villes et dans toutes nos campagnes » a-t-il déclaré. L’autorité informe par ailleurs que les fonds mobilisés à cet effet dépassent les 439 milliards de francs Cfa.

Il a également parlé de la politique gouvernementale qui consiste à restaurer l’hôpital dans toutes les grandes villes et la construction de l’hôpital de référence qui nécessite selon ses dires, un investissement de près de 136 milliards de Fcfa. La redynamisation de l’agriculture n”a pas été occultée. En dehors du coton, le gouvernement développe d’autres filières comme le cajou et le karité, a t-il indiqué. Notons qu’en ce qui concerne la commune de Parakou, il y a 7 actions phares que le Programme d’actions du gouvernement va mettre en oeuvre.

Il s’agit de construction du contournement et de la traversée de la ville de Parakou pour un montant de plus de 10 milliards, les travaux d’Asphaltage dont la première phase en cours s’élève à plus de 8 milliards, le renouvellement des infrastructures du système d’alimentation en eau potable de la SONEB, les actions connexes des travaux de contournement et de traversée de la ville qui démarrent incessamment pour un montant total avoisinant les 20 milliards, la mise en service du Système d’alimentation en eau potable de Parakou pour un coût de 9,7 milliards, la construction d’une station de boue de vidange à un coût d’environ 1 milliard et la modernisation du marché de Guéma.