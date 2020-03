Alassane Mousse, un sage de la ville de Parakou a initié, samedi 29 février 2020 à son domicile, une séance d’échanges pour trouver une solution de la crise qui secoue le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

Le parti de l’ancien président Boni Yayi est-il sorti enfin de l’ornière ? Nul ne saurait le dire d’autant plus qu’une première réconciliation dite réussie en janvier dernier a fini par montrer à la face du peuple béninois, la profonde divergence au sein des membres des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Mais, ce samedi 29 février 2020 à Parakou, un autre acteur est entré dans le jeu pour tenter de réconcilier les protagonistes de la crise.

Alassane Mousse, un sage de la ville de Parakou a tenu une séance dite d’échanges qui a réuni une vingtaine de personnes dont des sages et notables du département du Borgou et des membres du parti FCBE dont Théophile Yarou de l’aile Hounkpè et Nourénou Atchadé, Garba Yaya, Aboubacar Yaya. Cette séance a permis de trouver une solution à la crise qui secoue la maison « cauris » selon le procès-verbal rendu public après la rencontre.

Grandes décisions

Trois grandes décisions ont été prises à l’issue de la séance. Il a été décidé que le parti FCBE prenne part «aux élections communales et municipales du 17 mai 2020 dans un esprit unifié pour une victoire probante et écrasante ». Les dossiers de candidatures vont être gérés «conformément au dispositif organisationnel convenu lors du dernier Bureau Exécutif National notamment en ce qui concerne la centralisation et l’établissement de la liste de candidature ». Et «le congrès extraordinaire du parti FCBE deux semaines après l’installation des conseils communaux ».

A en croire le communiqué final de cette séance, une rencontre de restitution est prévue dans les tous prochains jours à Cotonou avec le président d’honneur du parti Boni Yayi. Les responsables du parti et les sages ont invité les militants et sympathisants à rester sereins et mobilisés afin de tourner définitivement dos à la crise. Et selon Frisson radio, des réunions se sont tenues hier dimanche 1er mars 2020 à Cotonou entre certains responsables et ténors du parti. La fuite utile des jours va renseigner si ce parti de l’opposition a enfin trouvé la voie de l’unité.