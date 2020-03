Les populations de Dogbo et de Djakotomey se sont soulevées contre les Peulhs ce lundi 2 mars suite à la découverte du corps d’un jeune homme au petit matin. Un jeune de 31 ans a été retrouvé mort au petit matin du lundi 2 mars 2020 dans l’arrondissement de Dévé dans la commune de Dogbo. Selon la police, les circonstances de son décès sont, pour l’instant, inconnues et l’enquête se poursuit.

Un présumé coupable a été arrêté. Mais après cette découverte, les populations de Dogbo et de Djakotomey se sont soulevées. Pour elles le jeune serait victime d’un conflit lié à la transhumance. Elles s’en sont prises aux biens des Peulhs. Ces populations ont attaqué plusieurs bœufs et causées des dégâts matériels. Selon le préfet du département du Couffo, Christophe Mègbédji joint au téléphone par nos confrères de Frission radio, certains Peulhs ont préféré quitter les lieux.

Il indique que «les effets de nos frères Peulhs ont été brulés. Dans une maison, on a envoyé mes effets dans une citerne ». Et «nous disons que ce n’est pas bien. Car, nul n’a le droit de se rendre justice ». Le préfet et les autorités des deux communes ont échangé avec ces Peulhs. Selon le préfet, «puisqu’on a détruit leurs maisons, ils ont demandé à rejoindre leurs parents à Lokossa ».

Le préfet Mègbédji explique qu’il s’agit d’une trentaine de peulhs adultes et enfants et que l’arrondissement de Dévé est plus proche de Lokossa que d’Aplahoué. A le croire, des consignes ont été données au maire de Dogbo pour que ces Peulhs puissent rejoindre Lokossa. Le préfet du département du Couffo, Christophe Mègbédji a lancé un appel aux bonnes volontés pour venir en aide à ces Peulhs.