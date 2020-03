Bernie Sanders, est un Juif qui a perdu des parents dans l’Holocauste, et celui qui se dit pro-Israël. Mais au cours de la semaine écoulée, le candidat démocrate aux prochaines présidentielles, avait attaqué l’AIPAC, une organisation bipartite de citoyens américains engagés dans un puissant lobby pour Israël. Sanders avait laissé entendre qu’il n’assisterait pas à la conférence annuelle de l’AIPAC, dimanche, parce que c’était une «plate-forme» pour «les dirigeants qui expriment le fanatisme et s’opposent aux droits palestiniens fondamentaux». Les réactions furent immédiates.

Danon répond à Sanders

L’AIPAC dans une déclaration livrée à la presse avait elle qualifié les propos du sénateur du Vermont d’outrageux et de tendancieux, surtout que selon l’organisation, le candidat démocrate n’aurait jamais assisté à aucune de leur conférence. Mais la réaction la plus virulente serait venue l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon. L’Ambassadeur au cours de la conférence annuelle de l’AIPAC à Washington avait déclaré : « Nous ne voulons pas de Sanders à l’AIPAC. Nous ne voulons pas de lui en Israël ». Ajoutant en réponse à une attaque du sénateur sur la personne du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou lors du débat démocratique de la semaine dernière en Caroline du Sud, « Quiconque qualifie le Premier ministre d’Israël de ” raciste “est soit un menteur, un idiot ignorant, soit les deux ».

De tous les candidats démocrates candidats à la présidence, Sanders, de l’avais de bien des observateurs serait celui qui aurait sur la question israélo-palestinienne, une opinion claire et tranchée. La position de Sanders était d’appeler à une approche «impartiale» plus favorable à la cause palestinienne. Pour le sénateur, il fallait réduire l’aide américaine à Israël pour faire pression sur le pays afin qu’il mette fin à son entreprise de colonisation, entame des pourparlers de paix avec les Palestiniens et améliore la crise humanitaire à Gaza. Lors d’une conférence J Street en octobre 2019, Sanders avait déclaré en substance, « Je suis très fier d’être juif et j’ai hâte d’être le premier président juif (…). Mais ce que je crois aussi que le peuple palestinien a le droit de vivre la paix et la sécurité ».