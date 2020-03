Si deux partis ont déjà reçu leurs récépissés provisoires d’enregistrement de leurs dossiers à la Commission électorale nationale autonome (CENA), deux autres sont en attentes et cinq sont encore à l’étape de vérification des dossiers.

Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ont enchaîné deux nuits blanches depuis la clôture du dépôt des dossiers de candidature pour les communales du 17 mai prochain ce mercredi 11 mars 2020. Si neuf partis politiques ont pu rester dans le délai d’enregistrement, deux seulement ont fini les formalités et obtenu leurs récépissés provisoires d’enregistrement. Il s’agit des deux partis proches de Patrice Talon, le Bloc Républicain (BR) et l’Union progressiste (UP).

Les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) de l’ex-président de la République Boni Yayi et Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (Moelle-Bénin) sont toujours en attente de leurs récépissés. Ces deux partis attendent la plénière du bureau de la CENA. Cette plénière devrait se tenir dans la matinée de ce vendredi 13 mars 2020.

L’étude de dossier du parti Mouvement pour la libération du peuple (MPL) a débuté vers trois heures ce vendredi 13 mars 2020. Le président du MPL Sabi Sira Korogoné reconnait qu’il y a est des pièces administratives qui manquent des certains de ces dossiers. Mais il se veut rassurant parce que certains des pièces manquantes sont déjà à disposition. Les dossiers de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN), du Parti pour l’engagement et la relève (PER), du parti la Force cauris pour le développement du Bénin (FCDB) et du Parti du renouveau démocratique (PRD) sont aussi en étude.