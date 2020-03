S’il a raté l’occasion d’être élu député en avril 2019, il ne ratera certainement pas celle d’être maire de Djougou. En effet, selon le journal l’Evènement Précis, Malick Gomina, le directeur du groupe de presse Fraternité serait la tête de liste du Bloc Républicain pour les élections communales à Djougou. Il conduit donc la liste de ce parti fidèle au chef de l’Etat dans cette commune du Bénin, chef-lieu du département de la Donga.

En cas de victoire de son parti au soir du 17 mai prochain, il aura donc une chance de devenir l’édile de la cité des Kpétoni. Signalons que les listes de candidatures des différents partis n’ont pas encore été officiellement publiées. Ces formations politiques attendent encore que la Commission électorale leur délivre ou non les récépissés définitifs. Ces pièces qui valident leurs dossiers de candidatures.

“Tous sont confiants”

Actuellement, il y a 8 partis qui sont dans les starting blocks et attendent le “ok” de la Céna. Il s’agit du Bloc Républicain, de l’Union Progressiste, du Parti du renouveau démocratique (Prd), du Moele-Bénin, de l’UDBN, du PER, de la FCBE, de la FCDB. Tous sont confiants qu’ils obtiendront leurs récépissés définitifs alors que le Céna a relevé dans les dossiers de certains , des irrégularités qui pourraient les mettre hors course. Il s’agit des positionnements de mineurs sur les listes.

Le parti Force Cauris pour un Bénin Emergent qui s’est fait notifié cette anomalie se défend. Selon les explications de l’ex député Garba Yaya dans les colonnes du journal Fraternité, le supposé mineur est en réalité né il y a « 24 ans. « Nous avons déposé son acte de naissance pour prouver que nous n’avons pas de mineur sur notre liste » a-t-il ajouté.